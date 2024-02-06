الرئيس السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي كتب: نرمين عفيفي 11:42 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بهاء أبو شقة: السيسي يسعى بخطوات راسخة وجادة نحو التوسع الزراعي الرئيس السيسي يؤكد على تحفيز الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي حزب «المصريين»: الرئيس السيسي يولي الرعاية الطبية للمواطنين اهتماما غير مسبوق برلماني يثمن توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين رئيس «النواب» يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج السيسي بلينكن بقلم نرمين عفيفي