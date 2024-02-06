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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الرئيس السيسي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

كتب:

نرمين عفيفي
11:42 ص | الثلاثاء 06 فبراير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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