ضبط 345 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل في الشرقية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية، قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

أمكن ضبط المتهم بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 345 طربة لمخدر الحشيش وزنت 34,500 كيلو جرام) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,415,000 جنيه تقريبًا).