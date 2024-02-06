وزيرة التخطيط: مبادرة كن سفيرا من أهم أدوات الاستثمار في طاقات الشباب

عقدت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبي للوزارة - حفل تخريج الدفعة الثانية من مبادرة «كن سفيرًا» للتنمية المستدامة برعاية وحضور دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشاركة دكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، دكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دكتور حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

رؤية مصر 2030 تمثل الرؤية الوطنية من الأهداف الأممية

أوضحت دكتورة هالة السعيد، أن رؤية مصر 2030 تمثل الرؤية الوطنية من الأهداف الأممية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي عند إطلاق الرؤية كان تحويل الوثيقة والرؤية الخاصة بخطة الدولة للتنمية المستدامة لوثيقة معروفة لدى المجتمع بالكامل ونشر الوعي بها، الأمر الذي دفع إلى التفكير بالشباب ليكونوا سفراء لتلك الرؤية، مضيفه أن مصر تنعم بأن 60% منها من الشباب مما أكد فكرة الاعتماد على الشباب في قضية التوعية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأهدافها الأممية.

الشباب هم ثروة مصر البشرية وهم سفراء للتنمية المستدامة

وتابعت السعيد أن حفل تخريج الدفعة الثانية لمبادرة كن سفيرا تجسد الشراكة بين المثلث الذهبي للتنمية، موضحة أن هناك فئتين من المجتمع يتقاطعان مع كل أهداف التنمية المستدامة وهما فئتا الشباب والمرأة، متابعة أن الشباب هم ثروة مصر البشرية وهم سفراء للتنمية المستدامة.

وأكدت السعيد أن أهم ما يميز مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة هو الاستمرارية والتطوير، حيث تشهد المبادرة استدامه منذ إطلاقها في 2020، فضلًا عن تطور محتواها والتوسع في عدد الدفعات العامة والمتخصصة، مشيرة إلى دفعة للصحفيين ودفعة أخرى لمسئولي التخطيط في الحكومة المصرية، فضلًا عن الدفعة المتخصصة لذوي الهمم من الصم وضعاف السمع.

أثر المبادرة على حياة المجتمع

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أثر المبادرة على حياة المجتمع وكذلك ما انعكس من خلال الحصول على عدد من الجوائز الدولية والمحلية، مشيرة إلى التوسع من خلال المبادرة بإطلاق مبادرة شباب من أجل التنمية لشباب الجامعات، فضلًا عن ربط مبادرة كن سفيرًا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تهدف جميعها إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والمحافظات.

وأكدت السعيد أهمية الزيارات الميدانية التي أوصى بها الشباب خريجي المبادرة، مشيرة إلى القرى الخضراء التي حصلت على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، وهي قرية «فارس» بمحافظة أسوان، وقرية «نهطاي» في محافظة الغربية، لافتة إلى التوسع في تخضير تلك القرى لتوفير عدد كبير من القرى للحصول على شهادة ترشيد، مشيدة بجهد وزارة البيئة في الحفاظ على المحميات الطبيعية باعتبارها أحد الموارد الطبيعية كمكون رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت السعيد برسالة للخريجين والشباب مؤكدة على أهمية التدريب والتعليم حيث تتيح الدولة المصرية مجالات وفرص عديدة للتدريب بتوفير مجموعة كبيرة من البرامج التي تغطي الاتجاهات كافة، فضلًا عن توافر مجموعة كبيرة من المؤسسات توفر برامج للتدريب والتأهيل، مشددة على ضرورة اقتناص أي فرصة للتدريب لما له من دور في زيادة التراكم الفكري والمعرفي للأفراد.

1200 متدرب في الدفعة الثانية

وأوضحت إنجي علي، مدير مشروع مبادرة كن سفيرًا أن عدد الشباب المشاركين بالدفعة الأولى وصل إلى 1000 متدرب، و1200 متدرب في الدفعة الثانية يمثلون كل المحافظات، حيث يبلغ عدد الذكور 377 متدربا وعدد الإناث681 متدربة مع مراعاة دمج ذوي الهمم في العملية التدريبية بإجمالي 11 متدربا من ذوي الهمم، مؤكدة أنه تم مراعاة مشاركة كل الفئات من طلاب الجامعات والخريجين وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية والخاصة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة حياة كريمة، مصر الخير، جمعية الهلال الأحمر المصري، الكشافة المصرية. وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من كل مراحل التدريب قام فريق عمل المبادرة من المعهد بمتابعة الخريجين واستقبال نحو 600 فكرة مشروع تم تصنيفهم وترشيحهم للالتحاق بمختبر الابتكار المستدام SILAB ، وترشيح عدد 72 متدربا للانضمام إلى برنامج الشباب صناع السياسات التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثلون 37 مشروع، لافتة إلى تدريب 63 متدربا على التسويق الإلكتروني بالتعاون مع GODADDY وترشيح عدد 200 خريج للمشاركة بمبادرة العقول الخضراء التابعة للمعهد، و18 متدربا بمسابقة نبني لبلدنا التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار.