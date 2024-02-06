إعلام فلسطيني: قنص ضابط وجندي إسرائيليين غرب مدينة غزة كتب: شريف سليمان 06:58 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024 جنود الاحتلال أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، قنص ضابط وجندي إسرائيليين غرب مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلا مأهولا بالسكان في رفح «القاهرة الإخبارية»: 10 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق مخيم جباليا «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو ينتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي علنيا بعد محاكاة اختطاف فلسطيني استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية فصائل فلسطينية تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس الاحتلال غزة فلسطين القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان