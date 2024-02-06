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معرض القاهرة الدولي للكتاب

إعلام فلسطيني: قنص ضابط وجندي إسرائيليين غرب مدينة غزة

كتب:

شريف سليمان
06:58 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
جنود الاحتلال

جنود الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، قنص ضابط وجندي إسرائيليين غرب مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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