ما هي كفارة اليمين الغموس؟.. حرام شرعا وذنبها عظيم

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال يقول: «هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟».

وأكد المفتي في فتواه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، موضحا أن الحِلْفُ والحَلِف، أي: أقسم، والحَلِف اليمين، واصطلاحًا: تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته.

كفارة حلف اليمين

وتابع المفتي حول كفارة حلف اليمين: «فإن كان الحَلِفُ على إثبات شيءٍ أو نَفيِه، مع تعمُّد الكذب فيه -كما في واقعة السؤال- فإنَّه يُسمَّى يمين غموس، وسُميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، كما في شرح مختصر الطحاوي، للجصاص.

وحول كفارة اليمين، قال: «والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾".