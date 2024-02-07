«القاهرة الإخبارية»: مشروع قانون جديد في أمريكا لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على حزمة المساعدات الطارئة التي اقترحها في الأساس الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة كل من إسرائيل وأوكرانيا والفلسطينيين في غزة وتايوان وبعض الحلفاء الآسيويين، بالإضافة إلى تأمين الحدود الأمريكية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذه الحزمة التي سيصوت عليها اليوم خضعت للعديد من التعديلات على مر الأشهر الماضية؛ بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين وما بين الرئيس بايدن والكونجريس.

وأكد أن الخلافات كانت من حيث المبدأ على التصويت على كل هذه الأغراض في حزمة واحدة، فالجمهوريون يريدون الفصل بين هذه الأمور ويريدون التصويت على حزمة الحدود وحدها ومساعدات إسرائيل وحدها وهكذا، وهو الخلاف الذي أدى إلى تعطيل هذه الحزمة حتى الآن.

وتابع: «الحزمة الآن ارتفعت إلى 118 مليار دولار، وهذه الزيادة ستتضمن زيادات لإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية وهي القضية التي تشهد خلافات كبيرا في واشنطن.