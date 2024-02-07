اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية «الترم الأول».. رابط متاح

اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي الجاري، إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 185 ألفا و908 طلاب، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر 178179 بنسبة 96.92%، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (5663) بنسبة 3.08%.

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين ولأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية المقبلة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، وللحصول على النتيجة اضغط هنا.