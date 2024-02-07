رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جهود مصرية مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية في غزة

كتب:

حسن سمير
02:14 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن هناك جهود مصرية مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية بقطاع غزة.

 

 

  

اقرأ المزيد:

مصر تدعو الأطراف المعنية لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة في غزة

مصدر مسؤول: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27 ألفا و780 شهيدا

«القاهرة الإخبارية»: آليات إسرائيلية تطلق الرصاص على الفلسطينيين في جنوب غزة
بقلم حسن سمير