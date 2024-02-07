جهود مصرية مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية في غزة كتب: حسن سمير 02:14 م | الأربعاء 07 فبراير 2024 غزة - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن هناك جهود مصرية مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية بقطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مصر تدعو الأطراف المعنية لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة في غزة مصدر مسؤول: مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27 ألفا و780 شهيدا «القاهرة الإخبارية»: آليات إسرائيلية تطلق الرصاص على الفلسطينيين في جنوب غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال مصر بقلم حسن سمير