«الرقابة المالية» تصدر كتابا دوريا لحماية حقوق وثائق التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2024 وذلك في ضوء عدم التوضيح الكامل لبعض شروط الوثيقة التأمينية، وكذا التضرر من مبلغ تصفية وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية، ووثائق تكوين الأموال، وهو ما ترتب عليه الشكاوى الواردة للهيئة بشأن تضرر حملة وثائق التأمين.

يأتي ذلك، في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق، وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واستكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

الالتزام بضرورة تفعيل نظام مكالمات الجودة

بموجب الكتاب الدوري فإن الهيئة تشدد على شركات التأمين بالالتزام بضرورة تفعيل نظام مكالمات الجودة مع جميع العملاء، على أن تكون متضمنة شرحا كافيا لملخص شروط الوثيقة وخاصة البنود الجوهرية مثل بند التصفية، كما تشدد الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بتمكين عملائها من الحصول على ملخص للحساب الاستثماري لوثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية، ووثائق تكوين الأموال، وذلك بأي وسيلة كانت عبر الوسائل الإلكترونية المتطورة، حتى يتمكن حملة الوثائق من معرفة المبلغ التقريبي الذي سيتم الحصول عليه وقت طلب التصفية.