الحكومة تكشف عن 8 إجراءات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. منها رفع الحد الأدنى للأجور

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين.

وأوضح في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية، لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، وتمثلت فيما يلي:

- الدولة المصرية عملت على الوفاء بمسئولياتها في توفير الخدمات العامة لمواطنيها، وفي مقدمتها الحق في الصحة والغذاء والتعليم، وتعزيز حوكمة منظومة الدعم لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، عبر منظومة تكافل وكرامة المخصص لها نحو 36 مليار جنيه مصري، مع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

- الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين، ومن ضمنها برنامج حياة كريمة لتنمية الريف وصعيد مصر، وشملت مرحلته الأولى 1477 قرية بتكلفة تزيد على 200 مليار جنيه مصري.

- أصدرت الدولة عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية.

- الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

- تخصيص تمويل بنحو 15.3 مليار جنيه مصري خلال السنوات الماضية، استفاد منه حوالي 561 ألف مشروع.

- الحكومة أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بالتركيز على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، تسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والأوضاع بالقارة الإفريقية، لدى استضافتها لمؤتمر تغير المناخ (COP 27).

- تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض.

- تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا.

- بالرغم من التحديات التي تعرّض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ظلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، إلا أنها كغيرها من الدول تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وصدمات العرض المرتبطة بذلك، والضغوط التضخمية العالمية.