مدبولي: 561 ألف مشروع استفاد من تمويلات بـ15.3 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه في إطار سعي الحكومة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتشمل القطاعات والصناعات التي تخطط الدولة للتخارج منها، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أصدرت عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وأكد مدبولي، أنّ الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجرى تخصيص تمويل بنحو 15.3 مليار جنيه مصري خلال السنوات الماضية، استفاد منه نحو 561 ألف مشروع.

وأضاف رئيس الوزراء أنّ مصر تواصل وضع زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الأفريقية الشقيقة ضمن أولوياتها، الأمر الذي يعززه عضوية مصر في تجمع الكوميسا، واقتناعنا بأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتأتي رئاسة مصر الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الافريقي «نيباد» ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما في ذلك عبر تنفيذ مشروعات مشتركة، ومنها مشروع جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.

جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، رئيس المنتدى، وبحضور موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعددٍ من رؤساء الدول الأفريقية.