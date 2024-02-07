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«تضامن النواب» توافق نهائيا على مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين

كتب:

ولاء نعمه الله
08:21 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، نهائيا على مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، ويتضمن 48 مادة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، تمهيدا لإدراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل.

وافقت اللجنة على مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون وتتضمن عقوبات ما بين الغرامة والسجن المشدد حال تعرض المسن للأذى النفسي أو الجسدي.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.