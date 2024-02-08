فخّ إنقاص الوزن.. مكون يُستخدم في بعض الأطعمة يسبب التسمم

رغم فوائد ملح الهيمالايا أو ما يُعرف بالملح الوردي، واعتماد الكثيرين ممن يتبعون أنظمة غذائية عليه كبديل لملح الطعام العادي لفقدان الوزن، إلا أنه تبين احتوائه على عناصر غذائية شديدة السمية تضر بالجسم، ما يجعلنا نعيد النظر في الاعتماد عليه عند طهي الطعام، بحسب ما أكدته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية الحيوية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة.

وأضافت «عبد الوهاب» في تصريح لـ«الوطن»، أن الهيمالايا هو ملح صخري يتميز بلونه الوردي، ويتواجد بشكل أساسي في باكستان، وفي بعض الأحيان يلجأ من يستخرجه إلى إضافة الكحول عليه لإكسابه اللون الأحمر، ما يغير من طبيعته، وينعكس بالسلب على صحة الإنسان.

يحتوي على مواد سامة

وتابعت استشاري التغذية والمناعة، أنه على الرغم من فوائد ملح الهيمالايا على الجسم بفضل احتوائه على معدن الماغنيسيوم، الهام للحفاظ على صحة العظام ودعم المناعة، إلا أنها لا تنصح بتناوله أو إضافته على الطعام إطلاقًا، لأنه يحتوي على عناصر ثقيلة ومضرة بالجسم كالزرنيخ والزئبق، وهي مواد خطيرة تسبب التسمم، بالإضافة إلى احتوائه على 76 عنصرًا، لم نعرف تأثيرهم حتى الآن.

تحذير من استخدامه في الطهي

ونصحت في نهاية حديثها، بعدم الاعتماد عليه في طهي الطعام أو استبداله بملح الطعام العادي، لأن العديد من مكوناته ما زالت غامضة حتى الآن، ومن الممكن الاعتماد على ملح الطعام العادي، ولكن بكميات بسيطة للاستفادة من العاصر الغذائية التي يحتويها؛ كالصوديوم والبوتاسيوم، والحديد والزنك.