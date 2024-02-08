باحث في الشؤون الدولية: الاحتلال الإسرائيلي ليس باستطاعته توسيع الدائرة أكثر مع لبنان

قال الدكتور طارق عبود، الباحث في الشؤون الدولية، إنه منذ طوفان الأقصى وبدء العمليات من جنوب لبنان لشمال فلسطين المحتلة، والاحتلال الإسرائيلي يعاني معاناة كبيرة عسكريا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الاحتلال دائما ما كان يريد توسيع دائرة الاشتباك، ولكن الآن لن يستطيع الاحتلال توسيع الدائرة أكثر مع المقاومة اللبنانية، ولا خيار أمام نتنياهو إلا البحث عن حل لإنهاء صراعه مع لبنان.

المقاومة في لبنان

وأضاف «عبود» خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، بالتغطية الخاصة، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المقاومة في لبنان قالت منذ 8 أكتوبر الماضي أن هذه الجبهة لمساندة الشعب الفلسطيني ومشاغلة العدو الإسرائيلي، باستخدام الفرق في الجبهة الجنوبية، لتخفيف الضغط على قطاع غزة، لافتًا أن المقاومة قدمت تضحيات في هذا الموضوع بتهجير أكثر من 100 ألف مواطن لبناني لتشكيل ضغط على الحكومة الإسرائيلية.

الحرب على غزة

وتابع، أنه ليس هناك مؤشرات تدل على أن إسرائيل تريد فتح جبهة جديدة مع لبنان، لأن الجيش الإسرائيلي يدرك أن هذه المعركة، ستكون منهكة على المستوى العسكري والخسائر ستكون كبيرة، مواصلا: «المقاومة في لبنان، قالوا منذ بداية العدوان والحرب على غزة، لن يكون هناك كلام في السياسة عبر الوسطاء الأمريكيين والأوروبيين، إلا بعد إيقاف إطلاق النار في غزة، وإذا تم ذلك، سيكون هناك بداية لحوار مع الولايات المتحدة، لضمان أمن لبنان وليس إسرائيل».