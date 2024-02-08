البيت الأبيض: أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستكون كارثية

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن رد الفصائل الفلسطينية على اتفاق باريس بشأن الهدنة الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين في غزة كان إيجابيًا، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على مدار الساعة، ومتفائلون بالتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأضاف جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن أي عملية كبيرة في رفح في ظل وجود أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إليها دون اعتبار لسلامتهم ستعد كارثية ولن ندعمها، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

جون كيربي: لسنا على علم بأي مخطط في رفح الفلسطينية

وأكد جون كيربي أن واشنطن ليست على علم بأي خطط تتعلق بشن عمليات وشيكة في مدينة رفح الفلسطينية، كما عبَّرت واشنطن عن قلقها إزاء ذلك، كما أكد أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أعرب للإسرائيليين عن القلق من أي عمليات عسكرية في رفح.