ثلاثي منتخب مصر يتراجع عن الاعتزال بعد قدوم حسام حسن | عاجل

تراجع ثلاثي المنتخب الوطني، عن فكرة التخطيط في اعتزال اللعب الدولي مع الفراعنة، بعد أيام من تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، إذ يعزم الثلاثي: أحمد حجازي ومحمد النني وعلي جبر، على الاعتزال دوليا بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 على يد الكونغو الديموقراطية من دور الـ16.

تغير موقف ثلاثي المنتخب بعد تعيين حسام حسنوعلم «الوطن سبورت» أن الثلاثي «حجازي والنني وجبر» تراجعوا عن نيتهم الاعتزال الدولي مع المنتخب الوطني، بعد أيام قليلة على إسناد مهمة تدريب الفراعنة للعميد حسام حسن، إذ أن الثلاثي يرغب في الاستمرار رفقة منتخب مصر، ودعم «العميد» في بداية مشواره مع الفراعنة على أمل تحقيق نجاحات كبيرة في المرحلة المقبلة.

ورغم أن أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، قد تحدث لبعض زملائه عقب وداع أمم إفريقيا، عن نيته اعتزال اللعب دوليا، فإن موقفه تغير بعد تولي حسام حسن مهمة تدريب منتخب مصر، إذ يأمل «حجازي» في عودة الروح للفراعنة بالمرحلة المقبلة مع مدير فني جديد، كما يتطلع ليكون أحد اللاعبين الداعمين له بالفترة المقبلة.

الحال نفسه ينطبق على محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، وعلي جبر مدافع بيراميدز، خاصة أنهما يؤكدان على أن دعم الجهاز الفني بالمرحلة الحالية يأتي من نابع الواجب الوطني تجاه المنتخب والمدرب الوطني، أملا في تصحيح المسار وكسب ثقة الجماهير مرة أخرى، وتحقيق الهدف المنشود بالوصول لكأس العالم 2026 والتتويج بأمم إفريقيا 2025.

حسام حسن يفتح الباب أمام الجميع

فتح حسام حسن الباب أمام العديد من اللاعبين للانضمام إلى صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل الحاجة لجميع اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين، من أجل مصلحة منتخب مصر.