ثغرة شهيرة تخترق بياناتك على واتساب.. إليك خطوات حماية نفسك فورا

في الساعات الأخيرة أصدرت شركة أمنية تحذيرا لمستخدمي أندرويد من تطبيقات تحتوي على برامج تجسس تخترق الخصوصية وتسرب المعلومات التي يعتقد أنها خاصة على تطبيق واتساب، وهذه التطبيقات عددها 12 تطبيقا تم تنزيلها بشكل أساسي حوالي 1400 مرة في ماليزيا وباكستان والهند بينها 6 تطبيقات موجودة عند ملايين الناس ومتاحة على جوجل بلاي، وبعد التحذير منها تعرف على الثغرة التي تمكن اللصوص من اختراق تطبيق واتساب وطرق الحماية منها.

ما هي ثغرة حصان طروادة؟

العامل الأساسي لاختراق خصوصيتك هو ثغرة أو فيروس «حصان طروادة»، وهو أحد البرامج الضارة التي يتم تنزيلها على جهاز الكمبيوتر في هيئة برنامج شرعي أو عادي يتخفى كمرفق في رسالة بريد إلكتروني أو ملف يمكن تنزيله مجانًا، ثم يتم نقله إلى جهاز المستخدم بمجرد التنزيل، وتقوم البيانات الضارة بالتجسس على نشاط المستخدمين عبر الإنترنت، أو سرقة البيانات السرية لديهم.

عمليات الاحتيال الشائعة لاختراق WhatsApp وكيفية حماية نفسك

وقدم موقع «fortinet» البريطاني خطوات لحماية نفسك من التطبيقات التي تسرق خصوصيتك على واتساب بهذه الطرق:

- تحقق دائما من عناوين URL لموقع الويب واستخدم موقع أو تطبيق WhatsApp الرسمي.

- قم بتمكين التحقق بخطوتين في إعدادات WhatsApp لمزيد من الأمان.

- تبديل بطاقة SIM، يحاول المحتالون إلغاء تنشيط بطاقة SIM الخاصة بك وإعادة تنشيطها على جهاز يتحكمون فيه لتلقي رمز التحقق الخاص بك على WhatsApp.

- اتصل بمزود خدمة الهاتف المحمول الخاص بك على الفور إذا أصبحت بطاقة SIM الخاصة بك غير نشطة دون طلبك.

- لا تشارك أبدا رمز التحقق الخاص بك مع أي شخص، بغض النظر عن السبب.

- لن يطلب WhatsApp أو فريق الدعم الخاص به هذا الرمز أبدا.

- حافظ على تحديث جهازك وتطبيقاتك، وقم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات أو البرامج الضارة ذات السمعة الطيبة.

- تجنب تنزيل التطبيقات أو الملفات من مصادر غير موثوقة.

ولحماية هاتفك من ثغرة «حصان طروادة»

غالبًا ما يبقى فيروس حصان طروادة على الجهاز لعدة أشهر دون أن يعلم المستخدم أن جهاز الكمبيوتر الخاص به فيروس، ومع ذلك، فإن العلامات الدالة على وجود حصان طروادة تشمل تغيير إعدادات الكمبيوتر او الهاتف فجأة، أو فقدان أداء الهاتف، أو حدوث نشاط غير عادي.

وأفضل طريقة للتعرف على حصان طروادة هي البحث في الجهاز باستخدام ماسح ضوئي لأحصنة طروادة أو برنامج إزالة البرامج الضارة.

تحذير عاجل لمستخدمي واتساب على«أندرويد»

وبحسب موقع «روسيا اليوم» حذرت شركة الأمان «ESET» من 12 تطبيقا تخترق خصوصية الرسائل على واتساب، وتعمل هذه التطبيقات تثبيت ما يعرف باسم «حصان طروادة» (RAT)، وهي حالة تسمى VajraSpy، والتي يمكنها البدء في سرقة بياناتك الخاصة فورا، وهذه التطبيقات هي التالي:-

-Privee Talk.

- MeetMe.

-Let ’s Chat.

-Quick Chat.

-Rafaqat.

-Chit Chat.

-YoohooTalk.

-TikTalk.

-Hello Chat.

- Nidus.

-GlowChat.

- Wave Chat.