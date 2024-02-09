القبض على 3 هاربين من أحكام قضائية بالحبس 87 سنة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن ضبط (مزارع - مقيم بمحافظة البحيرة)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 31 سنة وكفالات مالية، في 33 حكما (جزئي، مستأنف) بتهم تبديد، وضبط (عاطل- مقيم بمحافظة بني سويف)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 32 سنة، في 35 حكما (جزئي - مستأنف) بتهم تبديد.

وجرى ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة بني سويف)، مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 24 سنة، في 30 حكما (جزئي، مستأنف ) بتهم تبديد، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.