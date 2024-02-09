بشير جبر: مسيرات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المستشفيات والمدارس

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن مجازر الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين لا زالت مستمرة، والاحتلال يواصل محاصرة مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس، واللذين يتعرضا لإطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية والدبابات المحاصرة لتلك الأبنية، ما أدى لانهيار شبه تام للمنظومة الصحية.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج جولة المراسلين، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مدرستين بهما عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، وكانت قد طلبت منهم مغادرة هذه المدارس والتوجه لمحافظة رفح، عبر ممر آمن حددته لهم إسرائيل.

وأشار إلى أنه عند محاولة النازحين الخروج من الممر، أطلقت المسيرات الحربية الإسرائيلية الرصاص باتجاه المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء عدد منهم ما بين شهيد ومصاب، ودفع النازحين للعودة لتلك المدارس.

وأوضح، أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف في محافظة خان يونس من الطائرات الحربية لعدد من الأحياء، حيث استهدفت عددا من منازل المواطنين، فيما قامت بتفخيخ وتفجير مربع سكني يقع في المنطقة الغربية الجنوبية لهذه المحافظة.