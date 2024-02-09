سقوط 9 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة كتب: منتصر سليمان 07:19 م | الجمعة 09 فبراير 2024 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، سقوط 9 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قوافل التحالف الوطني إلى غزة حوّلت شعار «مسافة السكة» إلى دستور عمل الأمم المتحدة: 10% من أطفال غزة دون الخامسة يعانون سوء التغذية الهلال الأحمر المصري: إدخال 75 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة متحدث الرئاسة: مصر ترفض تسييس المساعدات الإنسانية إلى غزة متحدث الرئاسة: الموقف المصري تجاه حرب غزة «موحد» رسميا وشعبيا من اللحظة الأولى الرئاسة: مصر فتحت معبر رفح أمام المساعدات للأشقاء في غزة من أول يوم للأزمة غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان