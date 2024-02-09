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سقوط 9 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة

كتب:

منتصر سليمان
07:19 م | الجمعة 09 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، سقوط 9 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة. 

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بقلم منتصر سليمان