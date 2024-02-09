حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره جنوب لبنان كتب: منتصر سليمان 09:43 م | الجمعة 09 فبراير 2024 لبنان _ صورة أرشيفية أعلن حزب الله اللبناني مقتل اثنين من عناصره في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام إسرائيلي: حزب الله أطلق دفعة صواريخ نحو الجليل الأعلى شمال فلسطين «حزب الله» يستهدف التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف ويحقق إصابات مباشرة لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة قيادي «حزب الله» في النبطية (صور) القاهرة الإخبارية: حزب الله اللبناني ينفذ عمليتين عسكريتين تجاه أهداف إسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا المنسحبة من غزة تتدرب على مواجهة حزب الله حزب الله لبنان اخبار لبنان فلسطين بقلم منتصر سليمان