الإسماعيلية تستعد لافتتاح معرض أهلا رمضان بتخفيضات 30%

أنهت الغرفة التجارية الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض «أهلا رمضان» في الإسماعيلية تمهيدا لافتتاحه في منتصف شهر فبراير الجاري، لتوفير السلع الغذائية والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة.

وقال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية مساء اليوم السبت، إن معرض أهلا رمضان سيتضمن بيع منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع كبرى الشركات المنتجة لزيت الطعام والسلع الأساسية.

وأضاف الشافعي في بيان صحفي، أن هناك عدد من التجار يشاركون في المعارض مع طرح وتوفير كميات كبيرة من كافة المنتجات الغذائية طوال فترة إقامة المعارض والتي تستمر لمدة شهر متواصل.

الشافعي: وفرنا مخزون من السلع الاستراتيجية

وقال الشافعي، إن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين طوال الوقت وهو ما نجحت فيه الدولة على مدار الفترة الماضية من توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت إطلاق العديد من المعارض في مناسبات مختلفة، بهدف توفير المنتجات بأسعار مخفضة بما يخفف العبء على المواطن، وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ومديرية التموين.

أماكن معارض أهلا رمضان في الإسماعيلية

وحددت محافظة الإسماعيلية 4 معارض رئيسية هذا العام، وهي أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومعرض نادي المنتزه، ومعرضين آخرين بمركزي فايد والتل الكبير.

وناقشت الغرفة التجارية مع مديرية التموين، مقترح إقامة معرض بمنطقة أبوعطوة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية؛ من أجل توفير كافة السلع الغذائية لأهالي القرى الأكثر احتياجًا بأسعار مناسبة وأفضل جودة.