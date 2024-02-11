5 أحداث عالمية خلال يوم.. أبرزها استقالة رئيسة المجر

شهدت بعض الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين سياسية ورياضية، كان أهمها استقالة رئيسة المجر، بعد حوالي عامين من توليها المنصب.

وفي المجر، أعلنت رئيسة البلاد، كاتالين نوفاك «46 عاما»، عبر قناة «إم 1» المجرية، استقالتها من منصبها الذي تولته منذ عام 2022، معترفة بارتكابها خطأ، في أبريل من العام الماضي، عندما أصدرت عفوًا عن موظف سابق في دار أيتام، مدان بالتستر على وقائع «اعتداء جنسي» على أطفال، ارتكبها مدير الدار.

فيما أعلنت وزيرة العدل السابقة، جوديت فارجا، استقالتها من عضوية البرلمان المجري، وانسحابها من الترشح لعضوية البرلمان الأوروبي»، وفق لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

نوفاك أول امرأة تشغل منصب الرئيس في تاريخ المجر

من جانبها، قالت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، إن نوفاك هي أول امرأة تشغل منصب الرئيس في تاريخ المجر، وأصغر شخص يتولاه على الإطلاق.

وقالت نوفاك، إنها أصدرت عفوا تسبب في حيرة واضطراب لكثير من الناس، مشيرة إلى ارتكابها خطأ.

وفي ألمانيا، أغلق حوالي 120 متظاهرا مدخل المطبعة التي تطبع صحيفتي «بيلد، وفيلت أم زونتاج» في بلدة آرنسبورغ بأكثر من 40 سيارة مساء أمس السبت، وفق لما أعلنته صحيفة «بيلد».

وفي السنغال، دافع رئيس البلاد ماكي سال، عن قراره بتأجيل الانتخابات، نافيا المزاعم بأن قراره غير دستوري ،وأنه خلق أزمة دستورية.

وأمس الأول الجمعة، اندلعت احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء السنغال، وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في الخارج وأحرقوا الإطارات ورشقوا الحجارة وعطلوا حركة المرور، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقال الرئيس السنغالي، في أول مقابلة له منذ الإعلان عن تأجيل الانتخابات، إن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت لحل الخلافات حول استبعاد بعض المرشحين والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

الجيش الباكستاني يدعو السياسيين لتوحيد الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وفي باكستان، وجه قائد الجيش عاصم منير، رسالة للقادة السياسيين، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك»الروسية، دعاهم فيها لتنحية مصالحهم الشخصية والابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب.

ودعا منير، في بيان للجيش الباكستاني، القادة السياسيين لتوحيد جهودهم بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم جميع القوى الديمقراطية.

وفي وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس الماضي، فوز حزب «حركة إنصاف» بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان بـ98 مقعدا من أصل 266، فيما قالت الصفحة الرسمية لخان، عبر منصة «إكس»، في بيان لها، إنها فازت بثلثي مقاعد البرلمان.

تغيير اسم مباريات كأس رئيس الجمهورية في تونس

وفي تونس، وخلال لقاء مع وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، أصدر رئيس البلاد، قيس سعيد، توجيها بتغيير اسم مباريات كأس رئيس الجمهورية في كرة القدم، واستبدالها بكأس تونس.

وبرر قيس سعيد التوجيه، بأن عهد شخصنة السلطنة ولى دون رجعة وانتهى.