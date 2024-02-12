مسيرات تستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا.. وألسنة اللهب تتصاعد بالقرية الخضراء

استهدف سرب من الطائرات المسيرة الانتحارية، عمق القاعدة الأمريكية في حقل «نفط العمر» بريف محافظة دير الزور الشمالي شرقي سوريا، فيما تصاعدت ألسنة اللهب من المنطقة السكنية «القرية الخضراء» التي يتخذها الجيش الأمريكي مقر إقامة لجنوده وضباطه.

وهزت أصوات انفجارات عنيفة القاعدة الأمريكية في حقل «نفط العمر» بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، وسمع دويها في أرجاء البلدات والقرى المحيطة بها، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام سورية، إن قوات «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة، سيرت دورية عسكرية اعتيادية مؤلفة من 8 آليات في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي بالتزامن مع تحليق طائرة حربية لـ«التحالف» في سماء المنطقة.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، سجل أكثر من 165 هجوماً من قبل فصائل مسلحة على قواعد أمريكية منتشرة في بعض المناطق العراقية والسورية على السواء، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.