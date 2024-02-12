جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل دولية عن الوراثة وعلم الجينوم في الإنتاج

ينظم معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، ورشة عمل دولية عن «الوراثة وعلم الجينوم في الإنتاج الحيواني والداجني»، الأربعاء المقبل، في قاعة المؤتمرات الدولية بكلية الزراعة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن الورشة تأتي في إطار التعاون العلمي والبحثي بين جامعة أسيوط وجامعة الصين الزراعية في بكين، وتناقش عددًا من الموضوعات المهمة والحيوية، يتم تناولها من خلال مجموعة من المحاضرات العلمية لقسم وراثة وتربية الحيوان بكلية علوم وتكنولوجيا الحيوان بجامعة الصين الزراعية ببكين، مؤكدا أهمية التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية، وتبادل المعرفة، والخبرات، والبحوث، والبرامج التعليمية، وتعزيز الجودة التعليمية والبحثية.

تعقد الورشة تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو محمد عبد الفتاح عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، والدكتور هشام يوسف عوض درويشمدرس بيوتكنولوجيا الحيوان - قسم البيوتكنولوجيا التطبيقية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، ومنسق الزيارة ومقرر الورشة.