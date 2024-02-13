دعاء الصائم عند الإفطار.. فضله والمستحب منه

يعد شهر شعبان من الأشهر المباركة ذات الفضل الكبير، ويستعد الكثير من المسلمين لشهر رمضان بصوم بعض أيام شعبان، أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أيام منفردة أو صيام يومي الاثنين والخميس، كما يحرصون عند الصيام على ترديد دعاء الصائم عند الإفطار.

دعاء الصائم عند الإفطار

ويحرص الكثير من المسلمين على ترديد دعاء الصائم عند الإفطار، إلا أن البعض قد لا يعلم ما يقول في هذا الأمر، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

تعرف على دعاء الصائم عند الإفطار

ويردد الكثير دعاء الصائم عند الإفطار، الشهير، وهو ما يستحب وأكده العلماء، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: «كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ».

واستكمالا لدعاء الصائم عند الإفطار، ففي شرح المهذّب للنّووي قال، إنه يستحبّ للصائم أن يدعو في حَالِ صَوْمِهِ بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:« ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

ويمكن للعبد قول دعاء الصائم عند الإفطار كما يحب، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مستشهدًا بقول الله عز وجل: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».