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محلل سياسي: هناك نية واضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

كتب:

طارق صقر
06:36 م | الإثنين 12 فبراير 2024
الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور

الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور

قال الكاتب والمحلل السياسي عصمت منصور إن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وهو يشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإن طوال الحرب والاحتلال يرحِّل السكان ويدفعهم بشكل قسري تحت القصف نحو جنوب القطاع.

طبيعة الاحتلال تقوم على عمليات الترحيل والتطهير العرقي

وأضاف «منصور» خلال مداخلة له على قناة «القاهرة الإخبارية» أن بعد تجمع نحو المليون ونصف المليون فلسطيني في تلك المساحة الضيقة بدأ الاحتلال الإسرائيلي يفكر في شن عمليته على رفح جنوبي غزة، مشيرا إلى أن هناك نيّة واضحة لا يمكن تجاهلها لتهجير الفلسطينيين وأن طبيعة الاحتلال تقوم على عمليات الترحيل والتطهير العرقي.

وأوضح «منصور» أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاهر بتصريحات مثل التطهير العرقي للفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وأن الوزراء المعنيين بملف المستوطنين داخل الحكومة الإسرائيلية يخاطبون شعبهم بتصريحات مثل العودة إلى غزة لبناء المستوطنات هناك.

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بقلم طارق صقر