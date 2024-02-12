«رجال الأعمال» عن التوغل الإسرائيلي برفح الفلسطينية: التاريخ لا ينسى مجرمي الحرب

قال مجد الدين المنزلاوي، أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التوغل الإسرائيلي على منطقة رفح الفلسطينية يعد اعتداء سافرا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل، مشيرا إلى أن الهدف مما يقوم به الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينين في رفح الفلسطينية هو إبادة الشعب والقضاء عليهم بدون أي رحمة: «ده نوع من الإبادة الجماعية، ومجرمي الحرب التاريخ لا ينساهم».

المنزلاوي: الولايات المتحدة تستطيع إيقاف التوغل لكنها اكتفت بالشجب

وأضاف «المنزلاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموقف الأمريكي لا يبشر بالخير، حيث إن كل ما تقوم به واشنطن هو التنديد، بالرغم من امتلاكها آليات وأدوات من شأنها إيقاف العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفح في الحال، لكنها تظل تندد وتشجب ما يقوم به جيش الاحتلال دون تدخل حقيقي لحل القضية.

وأوضح أن ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعكس مدى كونه «مجرم حرب» وسيخلده التاريخ بكونه مجرما.

وأكد أن ما تفعله إسرائيل مؤخرا تجاه المواطنين الفلسطينين من أطفال ونساء وعزل يعكس مدى ازدواجية معايير حقوق الإنسان، كما يؤكد كونه عدوانا وسفكا للدماء بدون حدود، مشددا على أن ذلك لن ينساه التاريخ باعتباره مجرما للحرب ولن يستطيع التغلب على كل شيء.