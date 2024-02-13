يتميز برج السرطان بحبه الشديد لعمله، ويتمتع بشخصية قيادية حكيمة، ويعشق عائلته ويحرص على حمايتهم، ويتصف بالذكاء والقدرة على المواجهة، ويميل للعيش في الخيال لبعض الوقت، وهذا يساعده على ابتكار أفكار مميزة.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا سابقًا، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان أن تضع خطة جديدة تساعدك على إنجاز عملك فى وقت قصير، ولا تستسلم للكسل والخمول الذى يمنع تقدمك للأمام.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أن شريك حياتك يساعدك وتنصحك بألا تعاند وحاول أن تفهمه حتى تقوى العلاقة بينكما وتشعر بالسعادة والدفء الأسرى.