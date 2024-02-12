الطالب الغيني يشيد بـ«الوطن» عبر مساء DMC بعد انفرادها بنشر قصته

أشاد الطالب الغيني مامادو صافيو باري، الذي سافر من غينيا إلى مصر على لتحقيق حلم الدراسة بالأزهر الشريف، بجريدة الوطن، بعد انفرادها بنشر قصته في سبتمبر الماضي، ومن خلالها حققت قصته انتشارا واسعا، وتفاعل معها الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبدوره وجه برعايته.

«مامادو» قال في لقاء ببرنامج مساء DMC مع الإعلامي أسامة كمال المذاع عبر فضائية «DMC»: «عندما دخلت مصر، صحفي من جريدة الوطن كلمني، وكان علم بقصتي منذ أن كنت في تشاد، وطلبني وقال إنه يريد مقابلتي، قلت له لا بأس وذهبت إليه».

وأضاف «مامادو»: «لما نشر الفيديو، الأزهر رأى الفيديو وتواصل معي، لما اتنشر مع الوطن، أصبح الجميع يعرفني».

وكانت قصة الطالب الغيني مامادو صافيو باري، حققت انتشارا واسعا في مصر والعالم، بعد أن انفردت الوطن بنشر القصة، وخلال الشهر الماضي قرأها النجم العالمي ويل سميث على وسائل إعلام عالمية، وأرسل له الهدايا، واستضافه في برنامجه المذاع عبر يوتيوب.

الإمام الأكبر يوجه برعاية الطالب الغيني

ووجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برعاية الطالب الغيني، مامادو سافايو باري، الذي جاء من بلاده، مستقلًا دراجته الهوائية البسيطة، متحملًا مشاق ومخاطر السفر، حبًا وتعلقًا بالأزهر الشريف، وحرصًا منه على تحصيل العلم الشرعي، من منبع الوسطية ومنارة العلوم.