مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقتي الزيتون وتل الهوى جنوب وغرب غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ وسائل الإعلام الفلسطيني أعلنت أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز عند البوابة الشمالية لمجمع ناصر بخان يونس، وتطلب من النازحين الخروج منه، ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقتي الزيتون وتل الهوى جنوب وغرب غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام، عن اندلاع حرائق داخل مدارس محيطة بمجمع ناصر، إثر إطلاق قذائف حارقة لإجبار النازحين على الخروج منه، ووقوع شهيد في قصف طائرات مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس.