«القاهرة الإخبارية»: الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد أعنف يوم من الغارات الجوية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن التصعيد ما زال مستمرا بالجبهة الجنوبية اللبنانية في يوم هو الأعنف من حيث الغارات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، سواء على بلدات القطاع الشرقي أو الغربي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه كانت هناك عملية لحزب الله هي الأبرز اليوم والتي استهدف فيها مقرا للشرطة الإسرائيلية في مستعمرة كريات شمونة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها حزب الله إلى هذا المدى، والتي سقط فيها جريحان حتى الآن.

وتابع أن إسرائيل لم تعلن هوية المصابين في هذا الاستهداف، وهو جزء من عمليات متتالية منذ صباح اليوم نفذها حزب الله تجاه أهداف للجيش الإسرائيلي في المناطق الشمالية الإسرائيلية، أبرزها استهداف تجمع لجنود إسرائيليين.