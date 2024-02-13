سائق إنجليزي يستقيل من وظيفته بعد مكالمة مفاجئة.. السر في نصف مليون دولار

لم يكن يتخيل سائق شاحنة، قضى أكثر من نصف عمره في مهنته الشاقة، بين أنحاء بريطانيا، أن حياته وزوجته ستتغير بين عشية وضحاها، ليتخذ قرارا مصيريا في ثوانٍ معدودة، بعد مكالمة هاتفية غيرت حياته.

سائق الشاحنة، قرر الاستقالة من وظيفته بعد دقائق قليلة من اكتشاف أنه وزوجته فازا باليانصيب، في واقعة كانت حديث الصحف العالمية خلال الساعات الماضية، فما القصة؟

حصل توني هيدلي الذي يبلغ من العمر 68 عاما، وزوجته كريستين، على تذكرتين فائزتين تبلغ قيمة كل منهما حوالي 210 آلاف دولار، أي ما يقرب من نصف مليون دولار، في يانصيب الرمز البريدي الشعبي، بحسب «BBC».

مكالمة هاتفية تغير حياة السائق

هيدلي الذي يعيش في نيوكاسل بإنجلترا، قال إنه كان في شاحنته، عندما تلقى مكالمة تخطره بفوزه، مؤكدا أنه بعد دقائق من تلقيه الخبر، اتصل بمديره في العمله وأخبره: «لن آتِ غدًا، وهذه ورديتي الأخيرة».

صحيفة «إندبندنت» نقلت تصريحات هيدلي، الذي عمل على شاحنة لمدة 42 عامًا، إذ قال: «عدت إلى القاعدة، وتركت الشاحنة، وقال مديري: «أنت أيها الأحمق المحظوظ، وصافحني وتمنى لي كل التوفيق».

وأضاف: «لقد كنت أعمل طوال حياتي، وأعتقد أن الوقت قد حان لأخذ قسط من الراحة، وعندما كشفوا عن الظرف، كان الأمر خياليا».

ماذا ينوي الرجل وزوجته بعد الفوز باليانصيب؟

كشف الزوجان أنهما يخططان لتجديد حمامهما وحديقتهما والاستمتاع بإجازة في اسكتلندا، ويعتزمان أيضًا استخدام الأموال لمساعدة أسرهم، التي تضم طفلين وأربعة أحفاد وحفيدًا سيولد قريبًا.

وقالت كريستين، وهي معلمة مساعدة تبلغ من العمر 65 عاماً، إن الأمر كان خياليا عندما وصل عمال اليانصيب بالتذكرة الفائزة: «لم أصدق ذلك، لقد بكيت، وأستيقظ في الصباح وأفكر: هل حلمت بذلك؟».