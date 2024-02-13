احذر من الأعراض المبكرة لمرض السرطان.. اذهب للطبيب حال ظهورها

لا شك أن الكشف المبكر عن الأمراض، يمنح المريض فرصة لتفادي تمكن المرض من جسده، إلى جانب أنه يسهل على الطبيب مهمة الإنقاذ التي يتسلمها بمجرد تشخيصه للمرض، الأمر الذي ينطبق على جميع الأمراض وعلى وجه التحديد السرطان، الذي يجب معالجته بشكل سريع من أجل تفادي انتشاره، فما الأعراض المبكرة لمرض السرطان؟

احذر الأعراض المبكرة لمرض السرطان

الكشف عن الأعراض المبكرة لمرض السرطان، من أهم العوامل التي ترفع من فرص الشفاء بشكل كبير، فبحسب المعهد الوطني للسرطان في أمريكا، فإن هناك عديد من الطرق التي يمكن من خلالها الكشف عن أمراض السرطان بشكل مبكر، بظهور عديد من الأعراض، التي تختلف باختلاف نوع السرطان، ففي حالي ظهور أي منها يجب التوجه إلى الطبيب على الفور، وتتمثل الأعراض في التالي:

تغيرات في الجلد: ظهور شامات جديدة، أو تغيرات في حجم أو شكل أو لون الشامات الموجودة.

تغيرات في الثدي: تورم أو ظهور كتلة في الثدي، أو تغييرات في جلد الثدي، أو ظهور إفرازات.

تغيرات في وظائف الأمعاء أو المثانة: تغييرات في عادات الأمعاء أو المثانة، مثل الإسهال أو الإمساك، أو وجود دم في البراز أو البول.

السعال المستمر أو بحة في الصوت: قد يكون علامة على سرطان الرئة أو الحنجرة.

نزيف غير طبيعي: نزيف من المهبل بين فترات الحيض، أو نزيف من المستقيم، أو نزيف في اللثة.

فقدان الوزن غير المبرر: فقدان الوزن غير المبرر دون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط البدني.

التعب الشديد: الشعور بالتعب الشديد دون سبب واضح.

الألم المزمن: ألم مستمر في أي مكان في الجسم.

4 أعراض إضافية تدل على السرطان

من المهم استشارة الطبيب فور ظهور أي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل: