تعرف على بنود المبادرة الفرنسية للوساطة بين إسرائيل ولبنان.. هل تنهي التوتر؟

أعلنت فرنسا الانتهاء من صياغة مبادرة مكتوبة قدّمتها إلى بيروت، كمقترح مكون من 3 خطوات، لإنهاء القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ووحدة النخبة التابعة لحزب الله، والتوصل إلى تسوية حول الحدود محل النزاع بين الطرفين.

- ما سبب تقديم وثيقة بالمبادرة الفرنسية؟

تضمنت الوثيقة دعوة لـ جميع المقاتلين بالانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود لإنهاء القتال وسط مخاوف في ظل استمرار الحرب على غزة، بحسب ما كشف موقع «روسيا اليوم»، والتي قالت إن ذلك يعد أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال أسابيع من الوساطة.

- كيف تم التقديم المقترح للجانب اللبناني؟

سلم ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي، الوثيقة المكتوبة إلى كبار المسؤولين في لبنان بمن فيهم رئيس الوزراء في الحكومة اللبنانية، وفق ما أكده عدد من المسؤولين اللبنانيين والفرنسيين.

- ماذا عن أهداف المبادرة الفرنسية؟

تهدف المبادرة الفرنسية إلى منع نشوب نزاع من شأنه يخرج عن السيطرة وفرض وقف محتمل لإطلاق النار حال كانت الظروف ملائمة ومناسبة، كما يتصور الاقتراح الفرنسي إجراء مفاوضات بشأن ترسيم الحدود محل النزاع بين دولة الاحتلال ولبنان.

- ماذا تضم المبادرة الفرنسية المكتوبة، وما هي مقترحاتها المقدمة؟

تسعى الخطة التي تحتوي 3 نقاط مهمة، كما يلي.

- تهدئة تصل مدتها إلى نحو 10 أيام، والتي من شأنها أن تنتهي بمفاوضات مرتبطة بالحدود.

- اقترحت المبادرة على الجماعات المسلحة اللبنانية تفكيك المباني والمنشآت القريبة من الحدود، وسحب القوات القتالية بمن فيهم مقاتلي الرضوان من حزب الله والقدرات العسكرية مثل الأنظمة المضادة للدبابات على بعد 10 كيلومترات على الأقل شمال الحدود.

- نشر نحو 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بمنطقة جنوب لبنان، وهي معقل سياسي لحزب الله اللبناني، من شأنه أن يجعل مقاتلي حزب الله أقرب بكثير إلى الحدود من الانسحاب لمسافة 30 كيلومترا إلى نهر الليطاني اللبناني، وهو ما نص عليه قرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب مع إسرائيل في عام 2006، بحسب «روسيا اليوم».

- ما موقف حزب الله المبدئي تجاه المبادرة الفرنسية؟

يرفض حزب الله اللبناني التفاوض رسميا على التهدئة قبل انتهاء الحرب في غزة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».