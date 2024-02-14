مستشار الأمن القومي الأمريكي: نأمل التوصل إلى هدنة 6 أسابيع في غزة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مصمم على المضي قدما في حزمة المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وقال «كيربي»: «سنوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها بعد تمرير مجلس الشيوخ لحزمة المساعدات»، مشددًا على أن «بايدن» يعمل على تجاوز العقبات من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع: «نأمل في التوصل إلى هدنة مطولة في قطاع غزة تمتد لـ6 أسابيع»، مؤكدًا أن هدفهم البدء بوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة.