«القاهرة الإخبارية»: تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي

أكد أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الجبهة اللبنانية مستمرة في تنفيذ العمليات العسكرية باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، في إطار القواعد التي يرسيها أو التي لم يلتزم بها الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أمس الثلاثاء، كان يمهد لمزيد من التصعيد.

استهداف شمال صيدا بصواريخ ومسيرات

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء اليوم الأربعاء، أن هذه القواعد تتمثل في استهداف «المدني مقابل المدني»، وأيضاً التوسع في العمليات مقابل التوسع في العمليات، لافتاً إلى التوسع في العمليات التي ينفذها حزب الله من جنوب لبنان، رداً على توسيع الجانب الإسرائيلي للعمليات، خصوصاً بعد استهداف مدينة النبطية لأول مرة مطلع الأسبوع الجاري، واستهداف منطقة شمال صيدا بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن هناك عمليات استهداف كبيرة في عدد من المناطق في مدينة صور، وعدد من المناطق التي لم تصلها العمليات من قبل، وكلمة حسن نصر الله بالأمس ركزت على عدة أهداف، أو على عدة نقاط محددة، من بينها النقاط الموجهة للشعب اللبناني.