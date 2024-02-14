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استشهاد 3 مدنيين في غارة إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان

كتب:

عمرو هلال
11:24 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، نقلا عن «أ ف ب» باستشهاد 3 مدنيين في غارة إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان.

 

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