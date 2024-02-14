استشهاد 3 مدنيين في غارة إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان كتب: عمرو هلال 11:24 م | الأربعاء 14 فبراير 2024 صورة أرشيفية أفادت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، نقلا عن «أ ف ب» باستشهاد 3 مدنيين في غارة إسرائيلية جديدة جنوبي لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بلدات بصليا وعدشيت والصوانة جنوبي لبنان استشهاد امرأة وطفليها في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: حزب الله أطلق أكبر رشقة صاروخية من جنوب لبنان تجاه صفد «القاهرة الإخبارية»: قتيل و7 مصابين في قصف صاروخي من لبنان على «صفد» لبنان جنوب لبنان غارة إسرائيلية بقلم عمرو هلال