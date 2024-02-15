البنتاجون: نشعر بالقلق بسبب ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إننا قلصنا قدرات الحوثيين للهجوم على السفن ونركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت «البنتاجون»، «نشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونكثف جهودنا لمنع توسع النزاع خارج غزة».

وتابعت: «لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحًا مع إسرائيل بأننا لا نريد أن نرى خسائر بين المدنيين في قطاع غزة، ونعمل على إعادة الهدوء إلى المنطقة للمضي قدمًا في حل الدولتين».

وأكملت: «سنواصل حث إسرائيل على التزام قوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي».