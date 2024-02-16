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الحوثيون: طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات على منطقتي الجبانة والجاح

كتب:

شريف سليمان
03:29 م | الجمعة 16 فبراير 2024
قصف مواقع للحوثيين

قصف مواقع للحوثيين

قال الحوثيون، إن طائرات أمريكية وبريطانية شنت غارات على منطقتي الجبانة والجاح في الحديدة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

بدورها، قالت القيادة المركزية الأمريكية: «نفذنا ضربتين ضد 3 صواريخ مضادة للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن كانت معدة للإطلاق».

وأوضحت أنه جرى إطلاق صاروخ مضاد للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين بالبحر الأحمر على سفينة شحن بريطانية، لافتةً إلى أن ناقلة بضائع بريطانية ترفع علم بربادوس، أبلغت عن أضرار طفيفة جراء الهجوم الحوثي في خليج عدن دون إصابات.

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بقلم شريف سليمان