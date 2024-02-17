تقرير تلفزيوني عن محمد متولي في ذكرى وفاته: البداية كانت مع السندريلا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا عن الفنان القدير الراحل محمد متولي.

«متولي» قدم أعمالا درامية وسينمائية

وذكر التقرير، أن اليوم السابع عشر من فبراير هو ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد متولي، حيث رحل في مثل هذا اليوم عام 2018، والذي قدم عددا من الأعمال الدراما الرمضانية والسينمائية التي ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد رغم أنها أدوار سينمائية.

بداية المسيرة الفنية في سبعينيات القرن الماضي

وبحسب التقرير، وُلد الفنان محمد متولي في 11 مارس عام 1945 في المنوفية، وعاش في الإسكندرية، والتحق بكلية دار العلوم، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي.

أحب «متولي» التمثيل منذ صغره وعددا من المسرحيات على مسرح المدرسة، وهو ما دفعه إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد أن أنهى دراسته في كلية دار العلوم.

ومن هنا، بدأت مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، وتميز بطريقته وحضوره الذي جذب إليه الجمهور، وتزوج من وفاء إبراهيم وهي سيدة من خارج الوسط الفني، حيث تخرجت من كلية دار العلوم وأنجبت له ابنتين.

وكان أول أعماله في السينما فيلم «خلي بالك من زوزو» مع الفنانة القديرة سعاد حسني عام 1972، وشارك بعدها في عشرات الأعمال ما بين المسرح والسينما والتلفزيون، وقدم طوال تاريخه الفني قرابة 250 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعماله «ليالي الحلمية» و«أرابيسك» و«زيزينيا».