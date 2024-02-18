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القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يجرف البنية التحتية ويحاصر منازل طولكرم

كتب:

هانى حسن
02:06 م | الأحد 18 فبراير 2024
ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله

ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله

قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله إنَّه في صباح هذا اليوم اقتحمت قوة خاصة مخيم طولكرم من محاور عدة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء: «دخلت قوات الاحتلال المخيم برفقة جرافات وآليات عسكرية كبيرة، وما زالت التعزيزات تصل إلى مخيم طولكرم، كما جرفت قوات الاحتلال البنية التحتية وحاصرت أحد المنازل، ودعت عبر مكبرات الصوت من هم داخل المنزل المحاصر بتسليم أنفسهم، مما أوقع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين».

وتابعت: «كما تحلق الطائرات المروحية وكان هناك عددا من المروحيات التي هبطت عند بوابات متاخمة لطولكرم»، مشيرة إلى أنَّه كان هناك إصابات في صفوف جنود الاحتلال كما أن الاشتباكات متواصلة بين المقاومين والاحتلال، كما تعيق قوات الاحتلال دخول سيارات الإسعاف إلى المكان.

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بقلم هانى حسن