مدبولي: نرحب بضخ الاستثمارات الجديدة.. ونعمل على تذليل العقبات والتحديات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع لؤي الخرافي لمناقشة استثمارات الشركة في مصر وإمكانات توسعها.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، قائلا: «نعلم حرصكم على الاستثمار في مصر والتوسُع في الاستثمارات».

ووجّه لؤي الخرافي، الشكر لاجتماع رئيس الوزراء مع شركته اليوم، معربا عن سعادته بعقد الاجتماع في المقر الجديد لمجلس الوزراء، ومتقدمًا بالتهنئة على هذا الصرح وعلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنّ العاصمة الإدارية الجديدة تمثل فخرًا لمصر وتليق بمكانة الدولة المصرية.

واستعرض لؤي الخرافي أنشطة شركته، مضيفا خلال الاجتماع: «استثماراتنا في مصر مستمرة، ونحن ملتزمون بالتوسع في مشروعاتنا».

وفى هذا الصدد، أشار الخرافي إلى المشروع الخاص بتصنيع أخشاب الـMDF في المصنع الذي سيتم الافتتاح التجريبي له قريبًا باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار، مضيفا: «نبحث عن المزيد من فرص الاستثمار في مصر من خلال زيارة عدد من الوزارات لمناقشة وبحث فرص التوسع في الاستثمارات»، مستعرضا عددا من الأنشطة والمجالات التي ترغب الشركة في زيادة استثماراتها بها.

وأكد الخرافي، الحرص والجدية في البحث عن فرص متاحة للاستثمار في مصر، حيث عرض الدخول في بعض الفرص المتاحة ضمن برنامج الطروحات للشركات الحكومية، والحصول على حق تنفيذ محطات توزيع الكهرباء بنظام BOT، لافتًا إلى أنّهم حصلوا بالفعل على تنفيذ محطة بالعاشر من رمضان، ويرغبون في الدخول بمزيد من الاستثمارات في القطاع، والحصول على حق تنفيذ عدد من المحطات الأخرى.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية - الكويتية القابضة، إلى رغبة الشركة في استكمال مشروع فندق لها في مدينة العريش، بدأ العمل به منذ فترة إلا أنّ المشروع واجه عدة تحديات، لافتا إلى استعداد الشركة للبدء في ضخ استثمارات أخرى تخدم المشروع السياحي الكبير والتوسع فيه، عبر زيادة عدد الغرف الفندقية من 120 إلى 400 غرفة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء الترحيب بضخ أي استثمارات جديدة، والعمل على تذليل أي عقبات وإزالة أي تحديات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.