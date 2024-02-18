صرف الدفعة 183 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الموافقة على صرف الدفعة 183 من قروض مشروعات شباب الخريجين، ليكون إجمالي ما جرى صرفه حتى الآن 122.623 مليون جنيه.

صرف قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

وأشار في بيان، إلى أن الموافقة على صرف القروض، جاء من اهتمام الدولة بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمحافظة الدقهلية، تشجيعًا لهم على العمل الحر.

وأكد أن عدد المستفيدين من الدفعة الجديدة هو 31 شابًا وفتاة، بينهم 10 من الذكور، و21 من الإناث، من أجل مساعدتهم في عمل مشروعاتهم، ليكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم، حتى تاريخه، 122.623 مليون جنيه.

واستفاد من المبالغ المنصرفة حتى الوقت الحالي، نحو 13260 شابًا وفتاة، منهم 6303 ذكور، و6957 إناث، ويجري تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة، في تسويق منتجات المشروعات.