الاتحاد الأوروبي: حذرنا إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الحل الوحيد هو إطلاق سراح المحتجزين في غزة، من أجل وقف الحرب في القطاع، متابعا: «سوف نقوم بمزيد من الضغط السياسي على إسرائيل، لوقف عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية».

وأضاف «بوريل» في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إننا حذرنا من شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ومواصلة اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، ونطالب بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، لما يرتكبونه من عنف في الضفة الغربية».

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاتحاد الأوروبي تلقى طلبا لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونحث جميع الأطراف على إنجاز صفقة التبادل، ووقف إطلاق النار في غزة.