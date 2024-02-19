«مكتبة الإسكندرية» تكشف تفاصيل إهداء ابنة نجيب محفوظ مكتبته الخاصة

علق الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، على إهداء ابنة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ المكتبة الخاصة بوالدها لمكتبة الإسكندرية، قائلا: «قدم نموذجا للحياة يجب أن نتعلم منه».

عن الأديب نجيب محفوظ

وأضاف «زايد»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بالنسبة إلى مكتبته، فالمكتبة ليست مجرد مجموعة كتب كان يقتنيها، وإنما هي مكتبة الرجل الكبير الذي قدم نموذجا جميلا في الحياة وأعمالا متميزة وفاز بجائزة نوبل».

وتابع: «سنتعامل مع المسألة على أنها ليست مكتبة فحسب، وإنما سنحاول وضع هذه الكتب في إطار مفهوم عام يقدم كل تفاصيل حياة نجيب محفوظ، وسننتج فيلما عنه وركنا خاصا للكتب وسنعرض الصور وأي وثائق حصلنا عليه مع الكتب».

محتويات المكتبة

وواصل: «لا توجد وثائق كثيرة، ولكن ثمة شهادات تقدير وأشياء وجدناها بالصدفة داخل الكتب وسنقدم كل هذه الأشياء للجماهير بعد شهر، وكتب المكتبة تتسم بالتنوع الكبير ما بين القواميس المكتوبة بلغتا مختلفة وكتب قديمة وحديثة، فقد كان نجيب محفوظ مغرما بالفلسفة، وبالتالي، فإن المكتبة بها اهتمام كبير بالفلسفة، بالإضافة إلى التاريخ وكان يحفظ بالكتب بكشل رائع».