مفاجآت سارة وتغييرات مربكة.. عبير فؤاد تحذر من دخول بلوتو برج الدلو

يشهد العالم حدثًا فلكيًا نادرًا لم يحدث منذ سنوات طويلة، وهو دخول كوكب بلوتو إلى برج الدلو بشكل متأرجح، حيث يستمر هذا التأثير لمدة عشرين عامًا.

حذرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد من التأثيرات العالمية، لهذا الحدث في تصريحات لـ«الوطن».

يبدأ الدخول الأساسي لبلوتو في برج الدلو بداية من 19 نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن يُحدث تغيرات كثيرة ومفاجآت تنتظر مواليد هذا البرج.

ماذا سيحدث في الـ20 عامًا القادمة؟

وفقًا لعبير فؤاد، يدخل كوكب بلوتو خلال هذه الفترة إلى برج الدلو ثم يعود إلى برج الجدي، ثم يعود مرة أخرى إلى برج الدلو ويستمر فيه عشرين عامًا.

سيحدث خلال هذه الفترة العديد من التغييرات، حيث ستتغير حياة مواليد برج الدلو للأفضل، وسيتخذون قراراتهم بِهدوء وحكمة.

سيتمتع مواليد الدلو أيضًا بمزيد من النعومة في حياتهم، على الرغم من أن بلوتو قد يُحدث بعض التغييرات المُربكة في بعض الأحيان.

معلومات عن برج الدلو

برج الدلو هو البرج الحادي عشر من الأبراج الفلكية الاثني عشر، يقع في الجهة الجنوبية للسماء، ويمر فيه مسار الشمس من 19 يناير إلى 18 فبراير، تتواجد الشمس في هذا البرج خلال أواسط الشتاء.

ومن صفات برج الدلو الإنسانية، يعتبر مواليد برج الدلو من أكثر الأبراج الفلكية إنسانية، ويتسم بالرحمة وطيبة القلب وتقديم الدعم والمساعدة للآخرين، إلى جانب الحيوية والإبداع، والذكاء والاستقلال، والعناد، والخجل، والاندفاع.