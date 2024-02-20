نقل حسام حسن إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة (صورة)

تعرض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الساعات الماضية لوعكة صحية مفاجأة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.وكان حسام حسن متواجدًا رفقه جهازه المعاون لمتابعة مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، التي أقيمت أمس على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي، لحساب الجولة 13 من دوري Nile

عامر حسين: لن نتأخر على مطالب حسام حسن

ومن جهه أخرى قال عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، إنّ الاجتماع الذي رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، على رأسهم حسام حسن كان للتنسيق للمرحلة المقبلة.وفي مداخلة هاتفية، تابع عامر حسين: «حسام حسن طلب الحصول على أسبوع مع اللاعبين قبل معسكر المنتخب في مارس المقبل، وعليه دياب لن يتأخر ولا أنا سنتأخر على مطالبه، وقمت بعمل تصور حتى الجولة الثلاثين، وقدمته منذ ساعة لـ أحمد دياب للحصول على الموافقات الأمنية عليها، ويوم 12 مارس سيكون آخر مباراة لكل الأندية