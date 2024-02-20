تجربة طوارئ جزئية في مبنى «القابضة للمطارات»
كتب:
أيمن حمزة
01:52 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
قيادات القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال تجربة طوارئ بمقر الشركة
نظم قطاع الأمن في الشركة القابضة للمطارات، تجربة إخلاء جزئي لمبنى الشركة في إطار التأكيد على الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة بالمقر الإداري للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، بقيادة المهندس محمد سعيد محروس رىئيس مجلس إدارة الشركة، من أجل سلامة الأفراد والممتلكات والتأكد من عمل أجهزة الإنذار بشكل سليم والتمرس على تنفيذ خطة الإخلاء عند الطوارئ.
وتأتي التجربة ضمن سلسلة تجارب إخلاء للوصول للجاهزية التامة من جانب العاملين والقائمين على تنفيذ خطة الإخلاء.
وتضمنت التجربة بدء العاملين في إخلاء المبنى فور سماع دوي الإنذار وتحديد مسارات الإخلاء حسب مخارج الطوارئ المحددة بالخطة، وتحديد أماكن التجمع عقب الخروج من المبنى، وعدم العودة للمكاتب لحين السماح والتأكد من استقرار الموقف.