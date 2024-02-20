تجربة طوارئ جزئية في مبنى «القابضة للمطارات»

نظم قطاع الأمن في الشركة ‏القابضة للمطارات، تجربة إخلاء جزئي لمبنى الشركة في إطار التأكيد على الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي أحداث طارئة بالمقر الإداري للشركة القابضة ‏للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها، بقيادة المهندس محمد سعيد محروس رىئيس مجلس إدارة الشركة، من أجل سلامة الأفراد والممتلكات والتأكد من عمل ‏أجهزة الإنذار بشكل سليم والتمرس على تنفيذ خطة الإخلاء عند الطوارئ.

وتأتي التجربة ضمن سلسلة تجارب إخلاء للوصول ‏للجاهزية التامة من جانب العاملين والقائمين على تنفيذ خطة الإخلاء.‏

وتضمنت التجربة بدء العاملين في إخلاء المبنى فور سماع دوي الإنذار وتحديد مسارات الإخلاء حسب ‏مخارج الطوارئ المحددة بالخطة، وتحديد أماكن التجمع عقب الخروج من المبنى، وعدم العودة ‏للمكاتب لحين السماح والتأكد من استقرار الموقف.‏