قصف مدفعي إسرائيلي عنيف جنوب شرق خان يونس كتب: أحمد العانوسي 10:07 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024 قصف مدفعي أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا جنوب شرق خان يونس، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فصائل فلسطينية تستهدف قوة للاحتلال الإسرائيلي تحصنت بمنزل في خان يونس الاحتلال الإسرائيلي يسحب آخر لواء احتياط من غزة مع قرب انتهاء عملية خان يونس «القاهرة الإخبارية»: وصول 7 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة وسائل إعلام فلسطينية: جرافات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم شرقي خان يونس خان يونس غزة فلسطين القاهرة الإخبارية بقلم أحمد العانوسي